Лиза Боярская рассказала о сыне Андрее

"Сына назвали Андреем. Мы очень рады, что родили его в такой чудесный праздник - Благовещение. Сейчас уже дома - радости и заботы... Почему так скрытничаем? Мы не то чтобы скрываем, просто есть та часть жизни, которая хочется, чтобы принадлежала только нам и больше никому", - говорит актриса.

Лиза и ее муж Максим Матвеев работают в разных театрах: она - в Питере, он - в Москве. Как изменится ситуация с появлением нового члена семьи, неизвестно - актриса пока не видит причин менять устоявшийся уклад, ведь за время брака они с мужем привыкли жить на два города. "Это никогда не будет проблемой, потому что сейчас такое сообщение между двумя этими городами, как если бы раньше я жила на юге Москвы и на троллейбусе добиралась бы до театра, который находится на севере. Да и потом: по-другому у нас никогда не было. Я изначально была петербурженкой, а Максим, когда мы познакомились, жил в Москве. У нас два полноценных дома, куда мы стремимся. Нас это устраивает, в этом нет абсолютно ничего страшного", - уверена Елизавета.

Вернуться к работе Лиза планирует уже в мае: снова начнутся репетиции, а уже в сентябре выйдет новый спектакль - "Коварство и любовь" по Шиллеру. У актрисы громадные планы, в числе которых – мечта рано или поздно снова поработать вместе с мужем.

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