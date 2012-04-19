Дядя Жора начал борьбу с ботоксом

Вадим Мичковский, он же Дядя Жора,снял новый клип. Съемки клипа начались 10.04.12 в 09:00 утра, а закончились 11.04.12 в 07:00. Главный посыл клипа от его автора, Дяди Жоры, это борьба с ботоксом! Исполнитель буквально призывает девушек оставаться естественными и лучше надувать губки уточкой, чем их накалывать. Поэтому в сюжете клипа главный герой собрал десять самых красивых девушек Киева и взялся учить всех заворачивать губки уточкой (даже журналистов!). Он уверен, что скоро это станет новой модой! И у всех, кого будут фотографировать, губки сами по себе будут заворачиваться.

Главным режиссером клипа выступил Руслан Панасюк, который не давал спуску ни одной живой душе, а его крики: «Ну же, сделай это, ты ведь можешь!» подбадривали и вносили уверенность, что результат будет достойным. Началось все с того, что девочек разной возрастной категории и статуса загримировали, их было 10 + толстушка, две бабушки и гей (длинный, стройный мальчик с накрашенными глазами). Все они высмеивали девочек с ботоксом, делая губки уточкой. Также был приглашен балет «TABASCO», который не только синхронно и ярко станцевал, но и показал, как необходимо двигаться для полного счастья. Второй ключевой персоной, после главного героя, стала уточка в человеческом образе, которая ежесекундно, как бы жарко ни было, демонстрировала танцевальные «Па».