Камалие помогут забеременеть ведьмы

33-летняя певица Камалия так долго лечится от бесплодия, что потеряла любые надежды на традиционную медицину. Теперь красавица возлагает свою надежду только на белых ведьм.



А вот ее супруг, 56-летний миллиардер Мохаммад Захур, такого фанатизма любимой не одобряет. О своих опасениях он рассказал в эксклюзивном интервью ТСН: "Мне кажется, Камалия начала двигаться немножко не в том направлении. Эти бабки, ритуалы и так далее и тому подобное... Я, будучи мусульманином, не доверяю такому способу зачатия". Родить общего ребенка Камалия и ее муж пытаются уже несколько лет подряд. Однако все усилия пока были напрасны.



Супруг для своей любимой не жалеет никаких денег, но даже самое прогрессивное лечение пока не дало ожидаемых результатов. Захур не теряет надежды и полагается на современную медицину. Тем более, врачи обнадеживают. "Медики говорят, что у жены состояние лучше, чем было. Теперь есть вероятность, что она может родить ребенка", признался Захур. Семья певицы не исключает ни суррогатного материнства, ни усыновления, но эти варианты откладывает на потом.