7 июня во Дворце Украина состоится первый концерт ZAZ!

7 июня во Дворце Украина состоится первый концерт звезды французской сцены ZAZ!

ZAZ – под таким псевдонимом певица и автор Изабель Жеффруа выпустила весной 2010 года свой первый сольный альбом. Своеобразный тембр голоса, который сравнивают с голосом Эдит Пиаф, непосредственность и искренность, дерзость и бунтарство, бьющая ключом энергия и бескрайнее жизнелюбие выделяют певицу ZAZ, «насмешливую фею» новой французской сцены.

Сингл «Je Veux» стал во Франции сенсацией года, ошеломив и публику и критику. Задорная, мелодичная и намертво запоминающаяся песня записана в стиле, давненько не появлявшемся в хит-парадах – цыганской этники с джазовыми нотами. Так звучали в свое время Gypsy Kings, но ZAZ мановением волшебной палочки вернула этот стиль в список остромодных трендов. Сегодня YouTube переполнен кавер-версиями «Je Veux», которые записывают юные поклонники ZAZ, а это признак настоящего культа.

Так начинали все настоящие звезды – игнорируя моду и авторитеты, они делали то, чего никто не ожидал. ZAZ, как никто другой, открывает зрителям свое сердце, полное задора, нежности, восторга, а главное – любви, чем покоряет каждого...

Человеку нужна любовь, радость и хорошее настроение, а главное – свобода. Об этом и поет ZAZ в своей песне «Je Veux»…

По словам певицы, псевдоним ZAZ означает её универсальный стиль, все виды и пути музыки от A до Z и обратно от Z до A.