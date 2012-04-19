В США умер основатель премии American Music Award

Американский телеведущий, продюсер, создатель премии American Music Award Дик Кларк (Dick Clark) скончался в возрасте 82 лет, сообщает Associated Press в среду, 18 апреля. Кларк, по словам его пресс-секретаря, умер в больнице Saint John в Санта-Монике, штат Калифорния, от острой сердечной недостаточности.

Работа Кларка в шоу-бизнесе началась в 1945 году, когда он стал сотрудником редакции небольшой радиостанции в штате Нью-Йорк, принадлежавшей его дяде. Вскоре после прихода на радиостанцию Кларку поручили зачитывать в эфире прогноз погоды, а затем он стал ведущим выпуска новостей.

В 1973 году Дик Кларк по заказу канала ABC создал музыкальную премию American Music Award и стал продюсером ее телеверсии. American Music Award была задумана как основной конкурент музыкальной премии "Грэмми", права на трансляцию которой до 1973 года принадлежали ABC.

<a href="http://www.segodnya.ua/news/14364570.html">Источник</a><a href="http://www.segodnya.ua/news/14364570.html">Источник</a>