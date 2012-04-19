Финалист «Пекельной кухни» стал шеф-поваром нового ресторана

Александр Непоп – финалист популярного кулинарного шоу «Пекельна кухня» стал шеф-поваром нового ресторана «Ваше Благородие» на набережной города Вышгород. Самый молодой из успешных шеф-поваров Украины прошел серьёзную кулинарную школу: к своим 20-ти годам он успел поработать во многих хороших ресторанах и стать настоящим докой кулинарной алхимии. Основной сферой своих гастрономических интересов шеф-повар считает традиционную итальянскую, домашнюю французскую и здоровую средиземноморскую кухни.

Своим мастерством, оригинальными кулинарными решениями и тонким чутьем Александр Непоп сразу привлек внимание ведущего шоу – известного ресторатора Арама Мнацаканова. После окончания проекта, по личному приглашению «пекельного повара» Александр стал шефом статусного ресторана «Сад».

Для ресторана «Ваше Благородие» Александр Непоп разработал основное меню, которое является авторским переосмыслением традиционной рецептуры блюд европейской кухни. Следуя своей философии, Александр использует для приготовления только местные сезонные продукты, которые поставляются на кухню фермерскими хозяйствами. Шеф-повар не только мастерски владеет традиционными кулинарными приемами, но и разбавляет классические рецепты креативным подходом к приготовлению и подаче блюд.