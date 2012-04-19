Александр Рыбак – певец, который своим творчеством объединяет миллионы сердец по всей планете!

Его музыка и песни становятся знаковыми для историй многих влюбленных. И он готовит новый сюрприз для зрителей.

Александр Рыбак объявляет конкурс для всех влюблённых пар! Вы женаты уже много лет, или только вчера Вам ответили заветное «да», или минуту назад Вы получили долгожданное приглашение на первое свидание – не имеет значение, главное, чтобы Вы искренне любили друг друга, и были готовы поделиться этим чувством со всем миром! Каждая влюбленная пара может стать героями нового клипа победителя Евровидения 2009. Для этого нужно лишь отправить Ваше совместное фото с любимым человеком на e-mail: twolovelyhearts@gmail.com. Александр Рыбак лично выберет 20 пар победителей, которые и станут героями его нового видео!

- Искренне любящим сердцам условности, поводы, особенные даты отнюдь не нужны, чтобы сделать друг другу приятный сюрприз или еще одно романтичное признание в любви! – именно так считает певец, композитор, музыкант Александр Рыбак. – И в своем новом видео я решил запечатлеть любовь людей, реальных пар! Жду ваших фото. А съемки клипа пройдут уже в ближайшие дни в Киеве!