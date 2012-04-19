Наоми Кэмпбелл и Владислав Доронин наслаждаются отдыхом и друг другом

Наоми Кэмпбелл и Владислав Доронин наслаждаются отдыхом в Майами, за этим, затаив дыхание, следят папарацци. Наоми и Владислав предпочитают активный отдых и совмещают полезное с приятным. В первой половине дня они под присмотром инструктора прямо на пляже занимаются фитнесом, а после обеда обязательно плавают. Видно, не даром говорят, что Доронин строго следит за тем, чтобы Кэмпбелл не вышла из формы и не растолстела.

Пара отдыхает уже вторую неделю, и окружающие заметили, что Наоми еще ни разу не проявила свой крутой нрав, а напротив, мила, весела и приветлива, даже с журналистами и фотографами. Что ни говори, а счастливая личная жизнь благотворно влияет на женщин.