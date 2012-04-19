Муж Ваенги подтвердил ее беременность

Певца Елена Ваенга, в последнее время часто жаловавшаяся в прессе на нестабильные отношения с гражданским мужем и своим продюсером Иваном Матвиенко (пара не раз заявляла о своем расставании), похоже, готовится стать матерью Первенец 35-летней артистки появится на свет ближе к осени. Информацию о беременности Елены косвенно подтвердил Матвиенко. Он не стал сообщать подробности, зато сказал, что поздравить его и Елену можно будет всего через несколько месяцев."Пока ничего не ясно... - заметил Иван в интервью журналу "Антенна". - мы пока вообще никаких личных интервью не даем, но, может быть, месяца через три-четыре, подождите до осени".

Напомним, что жить вместе Елена и Иван, которому в этом году исполняется 55 лет, начали еще 16 лет назад. Правда, в последние полгода пара несколько раз утверждала, что они решили пожить отдельно. А пока живот Ваенге скрывать с каждым днем все сложнее. На концерте в Германии, откуда на днях Елена вернулась с гастролей, округлившиеся формы Елены были видны даже под свободной одеждой. В близких к певице кругах поговаривают, что срок ее беременности уже семь месяцев. В связи с приближающейся возможностью ухода Елены в декрет активизировались ее двойники. Они ждут не дождутся, когда артистка покинет сцену, считая, что у них из-за этого прибавится работы.