СМИ рассекретили имя крестной дочери Киркорова

Филипп Киркоров не скрывал, что крестным отцом маленькой Аллы-Виктории будет Андрей Малахов, а вот про крестную молчал. Даже во время трансляции церковного таинства ператор показывал ее только со спины.Однако журналисты выпытали у ближайшего окружения певца ее имя и факты биографии. Оказывается, крестная мама Аллы Виктории - один из давнейших подруг Филиппа Наталья Ефремова, хотя, как уверяют, "между ними точно ничего не было и не могло быть". Сошлись они благодаря любви Киркорова к модным вещам. Еще лет 15 назад, когда она была совладельцем дистрибьютора модных домов Versace и Gianfranco Ferre в России - компании "Пассаж - Кузнецкий мост".Наталья окончила Институт военных переводчиков и до ухода в бизнес носила погоны старшего лейтенанта, учила Филиппа подбирать одежду и следила за тем, чтобы таких костюмов и рубашек, как у него, в России ни у кого не было.