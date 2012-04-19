Сати Казанова ходит без макияжа

Папарацци на днях запечатлели певицу совершенно без макияжа и поначалу удивились, что девушка вышла из дома непричесанной и совсем без косметики, но, проследив ее путь, сообразили, в чем дело.

Оказывается, Сати отказалась от макияжа не из-за спешки или плохого настроения, а потому, что спешила на занятия йогой.

Девушка не раз откровенничала о своей любви к восточным методикам поддержания хорошей формы, и Папарацци могли убедитсья: для певицы это не просто слова. В центр йоги и спа Сати забежала еще утром, а вышла уже после обеда, проведя за оздоровительными занятиями около трех часов.