Сын Валерии подарил своей известной маме концерт на день рождения

Младший сын певицы Валерии, Арсений, устроил своей знаменитой маме по-настоящему трогательный сюрприз на день рождения. Позволив ей в этот вечер отдохнуть, 13-летний молодой человек сам взял на себя ответственность развлекать гостей.

Получасовой инструментальный концерт никого не оставил равнодушным и стал главным подарком для именинницы. - Я хочу поздравить свою маму с 30-летием. Мамочка, я желаю тебе, чтобы ты всегда оставалась такой же энергичной и молодой, ты чудо! - со сцены произнес свое поздравление Арсений. Празднование было организовано в одном из самых дорогих ресторанов Москвы. Это был подарок от любимого мужа и продюсера Иосифа Пригожина.

В этот вечер Валерия собирала поздравления от телеведущей Яны Чуриковой, живой легенды российской эстрады Иосифа Кобзона и его жены Нелли, Екатерины Рождественской, Александра Достмана и близкого друга семьи Валерия Сюткина.