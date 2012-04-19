Кристина Агилера начал худеть

Американская пресса заговорила о том, что одна судья шоу The Voice Кристина Агилера стремительно худеет, хотя сама певица по поводу своей тучности неоднократно утверждала, что ее все устраивает.

Во всяком случае, на последнем эфире шоу все заметили, что талия и бедра Агилеры значительно уменьшились. Певица вышла на сцену в очень откровенном наряде: облегающем лифе и коротких шортах. Не заметить, что Кристина заметно похудела и похорошела, было невозможно. Правда, до прежней стройной формы Агилере еще далеко.