Иосиф Пригожин мечтает об общих с Валерией детях

Супруги певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин воспитывают 6-ых ребят. Каждый из четы имеет по трое детей от предыдущих браков.

Валерия и Иосиф уже давно вместе, но общих детей у них нет. Продюсер не скрывает, что был бы рад седьмому малышу. Он очень хочет ребенка от любимой женщины. Вот только в планы певицы до сих пор не входила еще одна беременность. Она уклончиво отвечает, что не планировала ни одного ребенка, поэтому они у нее такие хорошие. Кто знает, может бог пошлет Валерии и Иосифу еще одного малыша.

На прошлой неделе певице исполнилось 44 года, но она настолько в прекрасной форме, что рождение еще одного ребенка, скорее всего, не стало бы для нее проблемой.

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