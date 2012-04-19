Роберту Паттинсону и Кристен Стюарт запрещают появляться вместе

Совсем скоро должны быть закончены съемки второй части саги Сумерки. Затмение. Сейчас актеры Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт, исполняющие главные роли, отправились в Канаду для съемок последних нескольких сцен.

Как известно, Роберт и Кристен, которых сейчас объединяют романтические отношения, познакомились на съемочной площадке именно этого фильма. Тем не менее, на красной дорожке вместе быть не могут, что им строго-настрого запретил контракт. Их образы, а тем более образ влюбленной пары принадлежит фильму Сумерки и до окончания съемок они не имеют права появляться на подобных мероприятиях как пара.

Также существует еще одна причина, почему Кристен и Роберт посещают светские рауты отдельно. Как признались сами актеры, их совместный образ очень привлекает папарацци и они всячески пытаются избежать камер.