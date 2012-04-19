Скарлетт Йоханссон отметила премьеру «Мстителей» в Москве

Щедрости голливудской красотки Скарлетт Йоханссон могут позавидовать русские толстосумы. Известная блондинка настолько прониклась к своим новым товарищам, что не знала, как отплатить за столь роскошный и теплый прием в Москве.

После окончания официальной части программы - премьеры в кинотеатре «Октябрь» и обязательного по контракту ужина в ресторане - 27-летняя Скарлетт устроила для сопровождавших ее более суток в российской столице киношников неформальное празднование. Выбор актрисы пал на бар на крыше гостиницы с видом на Кремль и Красную площадь, которые она так и не смогла оценить по достоинству во время дневной прогулки. Расслабиться после насыщенного дня Йоханссон помогли несколько бокалов вина и пачка сигарет. Под дружескую беседу заморская гостья не заметила, как пролетели два часа. К тому времени заведение уже должно было закрыться, но для звездной персоны сделали исключение.

- Наше заведение работает до двух часов ночи, но в данной ситуации мы не могли попросить гостей покинуть помещение, - поделился с Life Showbiz администратор ресторана. - Актриса веселилась, постоянно с кем-то болтала и совсем не собиралась в свой номер. Персоналу пришлось задержаться еще на несколько часов.