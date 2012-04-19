Участницу Горячего Шоколада застукали с мужчиной в постели

На съемках своего нового клипа «Стены» девушки из группы Горячий Шоколад проявили не только свои вокальные, но актерские способности. По задумке режиссера Александра Филатовича, сюжет клипа повествует о любовном треугольнике со сложными драматическими переплетениями и трагическим финалом. Не обошлись съемки и без постельных сцен. Певицы справились с поставленной задачей «на отлично», хотя оголяться перед камерами было для них непривычным занятием и, чтобы девушки не смущались, пришлось удалить всех посторонних с площадки. Все поклонники смогут оценить новую видео работу Горячего Шоколада на песню «Стены» уже в конце этого месяца.