Собчак и Пугачева посудачили о мужчинах

Ксения Собчак и Алла Пугачева поговорили о своей первой встрече, которая состоялась в день свадьбы Пугачевой и Киркорова. Ксения призналась артистке в том, что в своем творчестве она берет пример именно с Аллы Борисовны и, хотя это и не скромно, находит много общего в своей судьбе и судьбе Пугачевой, особенно по отношению к мужчинам, пишет ТСН.

Как выяснилось, взгляды на мужчин у певицы и ведущей диаметрально противоположные. Если Ксения лишь использует мужчин, то Пугачева всегда ищет со своими любимыми контакт. Поговорили женщины и о мужчинах, которые им нравятся. В ходе разговора выяснилось, что Ксении нравятся мачо типа Высоцкого или Машкова, а для Аллы Борисовны идеал мужчины - Максим Галкин.

Когда же речь зашла о Филиппе Киркорове, и Ксения призналась в том, что ей нравится бывший муж Пугачевой, то Алла Борисовна сразу посоветовала ей выйти замуж за Филиппа Бедросовича.

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