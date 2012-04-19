Энрике Иглесиаса и Дженнифер Лопес едут в турне

Дженнифер Лопес и Энрике Иглесиас этим летом отправляются в совместное мировое турне.

Их масштабный гастрольный тур начнется с концерта в Венесуэле в июне, далее следуют более 60 выступлений в разных странах. Вместе артисты объедут США, Европу и Азию. Для Джей Ло это будет первый полномасштабный мировой тур, и она готовит к нему зрелищное шоу."4 мая Дженнифер и ее команда начинают интенсивно репетировать, репетиции будут каждый день", — поведал осведомленный источник. Энрике Иглесиас в прошлом году планировал отправиться в турне вместе с Бритни Спирс, но в последний момент отказался. Говорят, певцу не понравилось, что ему досталась роль "артиста на разогреве" у Бритни. Энрике и Джей Ло уже работали вместе: их дуэтный трек Mouth 2 Mouth вошел в альбом Иглесиаса Euphoria.