Камерон Диаз рассказала, почему не заводит детей

"Общество очень давит на женщин и навязывает им общепринятый образ жизни. В моем случае это касается детей, все считают, что я обязана обзавестись ребенком и упрекают меня в том, что я не хочу иметь детей. Но правда в том, что я никогда не говорила, что не хочу детей! У меня их пока нет, – говорит Камерон Диаз. – Я не знаю, как будут развиваться события дальше: может быть, я усыновлю ребенка или влюблюсь в человека, в которого уже будут дети... Зачем загадывать наперед? Я не хочу постоянно думать об этом. И всем остальным советую то же самое".