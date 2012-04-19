Иван Охлобыстин тоже не прочь отлучить Киркорова от церкви

Российский актер – Иван Охлобыстин – на своей пресс-конференции заявил, что согласен с протодиаконом Андреем Кураевым, который предложил отлучить от церкви Филиппа Киркорова за крещение дочери, рожденной от суррогатной матери.

На вопрос о Филиппе Киркорове ответил: "Вы знаете, я так рад, что давно далек от всей этой общественной суеты с Филиппом Киркоровым, что с радостью поддержу Андрея Кураева (Последний хочет отлучить Филиппа Киркорова от церкви – IVONA). Он здесь прав. Знаете, мне вообще нравится то, что он делает, как он тогда грамотно запулил микрофоном в рот хулигану... Вы знаете, обычно после такого таких хулиганов становится меньше, и они потихоньку превращаются в нормальных ребят. Идут на завод, или еще куда-то, где приносят пользу".