Украинские звезды готовы бесплатно петь на разогреве у Мадонны

Поп-королева Мадонна запланировала посетить Украину и выступит 4 августа в НСК "Олимпийском". Отечественные звезды уже выстроились в очередь, чтобы спеть на "разогреве" у мировой знаменитости.

К слову, в феврале в США Мадонна показала мегашоу в перерыве футбольного матча, и там "разогрев" был лишним. Василий Бондарчук признался "ТСН-особливе", что ему даже гонорар не нужен: – Было бы здорово! Готов работать бесплатно. Но мне кажется, что нас опередила группа "Kazaky", которая сняла совместный клип с Мадонной.

Аня Завальская тоже мечтает о такой чести. Виталий Козловский уже имеет опыт "разогрева" у мировых звезд. В прошлом году в сентябре он пел перед Бритни Спирс. На поп-принцессе останавливаться не хочет: – Для коллекции хотелось бы выступить и у Мадонны.

Есть, конечно, и исполнители, которые желают занять места среди зрителей. Фронтемен "ТНМК" Фагот хоть и уважает творчество Мадонны, в частности альбом "Ray of Light", но не считает, что ему нужна подобная честь от магастар. Почти во всех городах европейского тура Мадонны перед ее выступлением на сцену будет выходить французский диджей Мартин Сольвейг. Свой последний альбом звезда записала именно с ним.

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