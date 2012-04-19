Заворотнюк собирается удалить аккаунт дочери в Твиттере

Анастасия Заворотнюк очень болезненно отнеслась к шумихе вокруг откровенных снимков своей 16-летней дочери Анны Стрюковой, которые та опубликовала на своей странице в социальной сети. Актриса даже пообещала удалить аккаунт Анны в Твиттере. "Читала СМИ и крайне удивилась, что за шумиха вокруг моей дочери, ведь девочке 16 лет и ее дело, что выкладывать в соцсети!" - написала сначала Заворотнюк. Однако потом решила не смотреть скволь пальцы на выходки дочери. "Друзья, как вы знаете, сейчас идет шумиха в прессе по поводу Анны, так вот завтра я сама лично удалю ее аккаунт!" - пообещала она.Такие заявления со стороны Заворотнюк выглядят как минимум странно, учитывая, что первые фотографии дочери в Интернет начала выкладывать сама актриса. "Дорогие друзья, вся информация, которая написана про Анну, недостоверна, так как у нее нет подтверждения настоящей звезды!" - добавила Заворотнюк.