Дима Билан решил стать монахом

Дима Билан решил отказаться от прелестей жизни. В частности от секса, еды и бритвы.

Эпатажные высказывания – один из беспроигрышных методов, которыми певец привлекает внимание публики к своей персоне. Так, не так давно, Дима Билан заявил, что секс – это глупость, а воздержание делает людей умнее. Теперь, помимо секса, Дима решил воздержаться от еды и бритья. "Я монах теперь, пилигрим, странник! Не ем ничего, сижу на диете и не бреюсь – теперь у меня такой период, по-своему интересный!" – объявил Дима Билан в своем микроблоге.

Реакции фанатов на такое заявление разделились. Одни начали переживать, не подорвет ли их кумир здоровье от голодовки. А другие проявили скептицизм и посоветовали Диме перестать петь, аргументируя это тем, что "настоящему монаху пение ни к чему".