Мел Гибсон обматерил экс-супругу

На днях Мел Гибсон и голливудский сценарист Джо Эстерхази крупно поссорились. Сценарист обвинил звезду в антисемитизме и безумии. А минувшей ночью сын Эстерхази опубликовал аудиозапись, на которой Гибсон испытывает приступ ярости, похожий на его припадки во время ссор с Оксаной Григорьевой.Приступ неконтролируемого гнева случился со звездой в его же собственном доме в присутствии гостей. Актер не сдерживает себя в выражениях и кроет своего оппонента трехэтажным матом. При этом Гибсон вспоминает свою бывшую возлюбленную Оксану Григорьеву.

"Почему у меня еще нет первого сценария по Маккавей? Что вы б* делаете? - кричит он в страшной ярости. - Я делаю работу, вам платят, а мне нет! Дерьмо, я должен зарабатывать для грязной маленькой х**соски, которая меня использует! Как и каждый ублюдок! Полный п**ц!". Далее на записи слышно, как Мел крушитвещи, перебрасывает тотемный столб с криком "Б**! Боже!" После этого Гибсон врывается в бильярдную и кроет матом своих гостей. Как сообщает Эстерхази, этот инцидент произошел в доме режиссера в Коста-Рике. Как утверждает сценарист, Гибсон неожиданно ворвался к гостям, и ему попалась на глаза фотография с дочерью Люсией на руках. После этого на актера нашел приступ безумия.

Эстерхази сообщает, что Гибсон кричал и бегал по дому, выбегая при этом в бильярдную на улице. Его гости в это время находились в шоке. Как считает сценарист, Гибсон требует психиатрического лечения. По его словам, у него нет цели навредить звезде, но он хочет предотвратить несчастье, которое может произойти по вине актера.