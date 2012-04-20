Анастасия Волочкова рассказала историю, которая произошла с ней после знакомства с экстрасенсом. В блоге балерины появился подробный отчет о "снятии порчи" и советы тем, кто решил обратиться за помощью к колдунам. "Не могу не поделиться впечатлениями от своего участия в программе "Прямой эфир с М. Зеленским", съемки прошли в первый день после Пасхи, я знала, что на съемках я встречусь с Колей Басковым - моим близким другом, и шла на программу в праздничном настроении. Тема передачи- мистика, ясновидящие, экстрасенсы, астрологи и т.д. Я вручила Коле подарок, и в гримерке на меня обратила внимание одна из женщин. Она говорила комплименты, слова восхищения, и предложила сесть рядом с ней. Взяв мою ладонь, стала рассказывать о том, что меня ждет в будущем. Я пыталась ее остановить и спросила имя.

Другая женщина-ясновидящая, которая якобы предсказала рождение ребенка Филиппа Киркорова, подсела ко мне в перерыве, и сообщила "ужасную весть": на мне порча, и она - единственная, кто может снять ее, т.к. имеет прямую связь с Богом. Позитива было мало. Я была шокирована, и даже не самой этой информацией, а безудержным желанием женщины сообщить мне об этом. Я считаю, что каждый человек - вершитель своей реальности. Многие моменты в общении с этими людьми заставили меня насторожиться. Единственный, кто внушал мне доверие - это Павел Глоба.