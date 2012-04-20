Певица Ирина Понаровская раскрыла семейную тайну

Как оказалось, мать Понаровской, узнав о беременности, не хотела оставлять ребенка. Этот факт впоследствии сильно отразился на судьбе певицы. "Это действительно так, – рассказала Ирина Понаровская. – Я – нежеланный ребенок, мама хотела от меня избавиться. Она принимала горячие ванны с горчицей, пивом и коньяком, прыгала со шкафа – в общем, делала все, чтобы я не родилась. Но я родилась. Правда, семимесячной. Весила всего кило восемьсот. У меня не было ресниц, бровей и ногтей. Когда мама увидела мое уродство, у нее случилась истерика".