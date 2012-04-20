Памела Андерсон выставит на продажу свою грудь.

Все орудия труда когда-нибудь изнашиваются и требуют замены. Грудь Памелы Андерсон – ее главный "инструмент", которому она обязана своей популярностью, тоже сдает позиции. Во время планового медицинского осмотра, врач актрисы дал рекомендацию заменить старые износившиеся имплантаты, новыми. Пэм решила послушаться совета, так что вскоре ее ожидает операция.

Вот только выбрасывать "орудия труда", которые служили актрисе столько лет, стало жаль. Памела заявила, что имплантаты, которые вынут у нее из груди, будут выставлены на аукцион. Будут ли они продаваться по одному или в паре, пока не известно, как и минимальная цена лота.

Коммерческое решение, на которое пойдет Андерсон, очень выгодно, так как старые имплантаты уйдут с молотка гораздо дороже, чем стоят новые. Тем более, что для Памелы сейчас очень кстати дополнительный хороший заработок. Не так давно звезда мужского журнала Playboy попала в список злостных неплательщиков налоговой службы Калифорнии с долгом перед государством 524 тысячи долларов.