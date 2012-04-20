Эмма Уотсон бросила учебу и закрутила новый роман

Ради нового фильма Эмме пришлось даже прервать учебу в Оксфорде. Но на нового бойфренда у молодой британской актрисы время нашлось. Эмма Уотсон снимается в Калифорнии в криминальной драме о подростках-грабителях - «The Bling Ring». Фильма рассказывает о реальной истории банды, которая совершала налеты на виллы знаменитостей. Эмма играет предводительницу шайки разбойников.

В начале учебы в Оксфорде Эмма заявляла, что сейчас для нее важнее всего на свете учеба и она собирается прервать карьеру. Но уже в разгар семестра актриса летит из Великобритании в США, где снимается в «The Bling Ring». Но не только кино вторглось в жизнь девушки: Эмму захватила новая страсть. На смену актеру Джонни Симмонсу, партнеру по мелодраме «Трудности жизни изгоя», пришел аспирант-американец Уилл Адамович.

Познакомились они в конце ноября в Оксфорде, куда тот попал по обмену, и с тех пор проводят вместе все свободное время. Парень оказался богатым, умным и серьезным, без заметных грешков в прошлом. Эмма не хочет загадывать, но обмолвилась, что таких мужчин еще не встречала.

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