Участница шоу "Холостяк-2" рассказала о выборе Френсиса

Участница второго сезона проекта "Холостяк" Татьяна Шаршакова рассказала о своем участии в шоу, жизни после проекта, о своем ребенке и бывшем муже.





- Вам понравилось участвовать в проекте? С кем больше всего общались?

- Если говорить о моем участии в шоу, то, безусловно, мне понравилось участвовать. Это очень хороший опыт и большое приключение в жизни, о котором мечтают миллионы людей. Я ни в коем случае об этом не жалею, у меня остались только хорошие воспоминания. А плохое я просто вычеркнула. Больше всего на проекте я, конечно же, общалась с Олей Винокуровой, мы стали по-настоящему хорошими подругами, доверяли всегда друг другу, делились секретами. Без нее мне было бы очень тяжело на проекте. А вообще с девочками общалась со многими – Зоя, Даша, Юстиния, Марина, Лена. Все они остались для меня друзьями.

- Вы хорошо общаетесь с победительницей шоу? И согласны с решением Френсиса?