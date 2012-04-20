Участница шоу "Холостяк-2" рассказала о выборе Френсиса

Участница второго сезона проекта "Холостяк" Татьяна Шаршакова рассказала о своем участии в шоу, жизни после проекта, о своем ребенке и бывшем муже.
- Вам понравилось участвовать в проекте? С кем больше всего общались?
- Если говорить о моем участии в шоу, то, безусловно, мне понравилось участвовать. Это очень хороший опыт и большое приключение в жизни, о котором мечтают миллионы людей. Я ни в коем случае об этом не жалею, у меня остались только хорошие воспоминания. А плохое я просто вычеркнула. Больше всего на проекте я, конечно же, общалась с Олей Винокуровой, мы стали по-настоящему хорошими подругами, доверяли всегда друг другу, делились секретами. Без нее мне было бы очень тяжело на проекте. А вообще с девочками общалась со многими – Зоя, Даша, Юстиния, Марина, Лена. Все они остались для меня друзьями.
- Вы хорошо общаетесь с победительницей шоу? И согласны с решением Френсиса?
- С победительницей шоу я общаюсь, это все, что я могу сказать, она хороший человек. А с решением Френсиса я согласна, я считаю, что мы не в праве осуждать его выбор, ведь он взрослый мужчина, и он увидел что то в ней свое, родное, наверное, и это прекрасно. А говорить, что кто-то был достойнее – это глупо, я считаю. Все участницы проекта были достойны. Главное в жизни – встретить своего человека, а на нашем проекте было все по-настоящему.