Алексей Панин и Степан Меньщиков чуть не подрались

Перепалка произошла на передаче "Говорим и показываем", посвященной публикации интимных фото Панина. Степан Меньщиков был на стороне актера. Но это не помешало конфликту. Степан считает в полне нормальным желанием обнажиться. В адрес же героя прогрммы сказал:"Вы посмотрите на Алексея, у него лицо- то страшненькое, голос хрипленький, так хоть чем-то надо компенсировать свою актерскую одаренность!". Другими словами Степан обозвал Алексея мягко сказать "Уродом", хотя все мы знаем, что язычек и Степы колкий и было бы гораздо мудрее отнестись к сказанному с юмором, но видимо Панин человек без особого чувства юмора. Алексей не стерпел и давольно-таки жестко ответил. До драки слава Богу дело не дошло. Видимо, артист испугался мощи более крупного Степана Меньщикова.