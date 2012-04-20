Тина Кароль влюбилась 5 лет назад

Отечественная исполнительница Тина Кароль нашла в одном мужчине и лучшего продюсера, и самого заботливого супруга. 5 лет назад певица влюбилась в Евгения Огира с первого взгляда. – Когда я его увидела, это бывает раз в жизни, почувствовала "птички по телу", – призналась певица "ТСН-особливе".

Евгений тоже не скрывает, что девушка понравилась ему сразу. Но шаг навстречу любви сделала именно Тина: – Я всегда в таких случаях первая – так женщина позволяет мужчине быть рядом.

С новым продюсером карьера певицы стремительно пошла вверх. За первый год совместной работы Кароль присвоили звание Заслуженной артистки и "Самой красивой женщины Украины". Хитом года признали песню "Люблю его". Именно ее Тина посвятила любимому мужчине Евгению Огиру. В ответ Евгений пригласил избранницу в ресторан, где и сделал предложение руки и сердца.

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<a href="http://www.segodnya.ua/news/14365236.html">Источник</a>