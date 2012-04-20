TARABAROVA спела об «Ангелах»

TARABAROVA продолжает свой музыкальный online-проект «8 недель откровений». Третьей из восьми видеоработ TARABAROVA представит песню «Ангелы», которая, как и все ее авторские песни – прожитый певицей сюжет, основанный на личных чувствах, переживаниях и воспоминаниях. «Ангелы» - это нежная зазывательная колыбельная, романтическая история одного теплого дня.

«Шепотом целуй, сердцем обнимай… Я испытываю чувство влюбленности, когда исполняю эту песню, а в дождливую погоду, под «Ангелов» хочется укутаться в теплый плед и пить чай с малиновым вареньем, - делится TARABAROVA. - Желаю всем хоть в раз в жизни испытать эти эмоции, любить и быть любимыми. Желаю вам помнить только хорошее».