Сын Орбакайте снял свой первый клип

Сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова Никита стал режиссером – он снял клип для певца Тамерлана. В своей дебютной работе он снял свою возлюбленную Аиду. "В обычной жизни мы друзья, а на съемочной площадке он не давал никому спуска, был очень строгим. Даже по отношению к своей девушке Аиде, - рассказал Тамерлан. - Считаю, что Никита крут и очень талантлив, думаю, ролик выстрелит".

Первые шаги в искусство Никита Пресняков сделал еще в шестилетнем возрасте, приняв участие в съемках короткометражного фильма вместе с родителями.

После окончания Нью-йоркской киноакадемии в 2009 году Никита решал, где ему будет строить свою карьеру. После метания между Америкой и Россией, молодой человек решил вернуться на родину. Но приехал в Москву отпрыск известного семейства не один, а в обществе своей избранницы Аиды. Теперь ребята живут вместе в квартире мамы Никиты - Кристины Орбакайте. "Считаю, Аида хорошая актриса, даже отличная! Буду и дальше привлекать ее для съемок, - рассказал Никита. - Я все делал сам, был и режиссером, и оператором, и монтажером. На протяжении трех месяцев я практически каждую ночь проводил за компьютером. Результатом я доволен".