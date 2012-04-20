Лиза Боярская переехала жить к родителям

Не так давно дочка знаменитого российского актера Михаила Боярского родила сына в одном из роддомов Санкт-Петербурга.

Что любопытно, рожать и воспитывать малыша они с мужем Максимом Матвеевым планировали в Москве. Актриса с этой целью даже перебралась из Питерав московскую квартиру своего мужа. Однако внезапно Лиза рожать в родном городе ее родителей. А после того, как ее сын появился на свет, сразу же отправилась с ребенком в родительский дом.

Конечно, Лариса Луппиан и Михаил Боярский счастливы, что могут оказывать посильную помощь дочери в воспитании маленького Андрея. Но что думает по этому поводу ее муж Максим Матвеев, когда коротает одинокие вечера в своей московской квартире? Лиза Боярская утверждает, что они привыкли жить на два города.