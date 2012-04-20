Участница группы ВИА Гра Санта Димопулос призналась, что поет плохо

Санта Димопулос, которую взяли в группу ВИА Гра на место Нади Грановской, может похвастаться успешным танцевальным и модельным прошлым. Вот только с профессиональным пением ей пришлось столкнуться впервые. Санта честно призналась, что как бы она не истязала себя в студиях и на уроках по вокалу, необходимого уровня ей достичь пока не удается. Но певица не собирается останавливаться.

"Я даже принимала участие в конкурсе Мисс Украина-Вселенная-2005, но решила не идти путем красавиц... Я всегда хотела петь, но не находила в себе вокальных способностей. Только теперь убедилась, что труд перетрет все. Понимаю, что не суперталантливая в вокале, но уже пою сравнительно хорошо, потому что занимаюсь каждый Божий день", – призналась красавица.