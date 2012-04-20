Беременная Анфиса Чехова не жалеет денег на свою собаку

Телеведущая Анфиса Чехова, пребывая на последних месяцах беременности, все еще работает в активном режиме, консультируется с лучшими врачами по поводу своего интересного положения, наслаждается отношениями с любимым и по-прежнему уделяет много внимания своей любимице.

Чихуахуа звезды по имени Тиффани — завсегдатай салонов красоты. Стилисты собачки терпеливо выполняют все запросы: мытье элитным шампунем, укрепляющие маски для шерсти, полировку когтей, подбор парфюма. Нарядов для "светской" собачки у Анфисы Чеховой накопилось уже на целый шкаф. Юбочки, платья, винтажные кофточки, комбинезончики и даже ангельские крылышки. Чехова не скрывает — пройти мимо бутика с собачьей одеждой она не в силах: — В каком бы городе я ни была, всегда приобретаю что-нибудь новенькое. Просто не могу удержаться при виде этих маленьких вещичек. И не считаю деньги, когда речь идет о подарках для моей красавицы.

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