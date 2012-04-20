Борис Моисеев выпустил первый после инсульта альбом

Певец Борис Моисеев выпустил новый альбом "Пастор", записанный после инсульта, чуть было не унесшего жизнь артиста в 2010 году. "Моя новая работа обязательно понравится слушателю, поскольку полностью раскрывает мой невидимый для окружающих тонкий чувственный мир. Для меня каждая песня - это маленький мир, в котором я нахожу новые краски чувств. Этот мир изменился для меня в лучшую сторону. Без новых песен я не могу представить свою жизнь", - говорит Моисеев.

В новый альбом артиста войдут композиции Аллы Пугачевой, Раймонда Паулса, Ильи Резника, Николая Трубача, Дениса Майданова, Никиты Малинина, Вячеслава Бодолики, Алексея Малахова, Виктории Андриановой, Константина Губина и других не менее известных авторов. Саунд-продюсер нового альбома: Анатолий Лопатин.

Моисеев рассказал, что презентация "Пастора" намечена на 13 мая, правда, певец еще не определился с местом концерта. А уже осенью этого года он намерен представить очередной альбом.