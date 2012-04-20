Священник послал Собчак гореть в ад

Телеведущая в последнее время так замучала всех неудобными вопросами, что на нее ополчилась не только актерская братия, но и церковь. Напомним, совсем недавно на церемонии вручения премии "Ника" Собчак спросила у Чулпан Хаматовой, почему она агитировала людей голосовать за Путина. Выходка Ксении была освистана, а актерская братия дружно вступилась за Чулпан.

Теперь Ксения горячо интересуется вопросом об отлучении Филиппа Киркорова от церкви. Напомним, протодиакон Кураев на днях сказал, что певца за его откровения о суррогатном материнстве и торжественную речь с амвона во время крестин следовало бы наказать и на время отлучить от церкви. Прояснить этот вопрос Собчак уже пыталась с Аллой Пугачевой, которая была у нее в гостях в программе "Собчак живьем". Примадонна тогда сказала, что ничего противоестественного в церкви во время крещения Аллы-Виктории Киркоровой не происходило, кроме того, священник сам позвал артиста на амвон.

Видимо, такой ответ Ксению не удовлетворил, и она обратилась за комментарием к священнику, о чем написала в своем блоге. "Позвонила сегодня отцу Дмитрию Смирнову спросить комментарий про Киркорова и амвон, - отчиталась Собчак. - Он сказал: "Гори в аду" и кинул трубку..и чо теперь делать? Я боюсь за Ерофеева. отец Смирнов его тоже ко мне в ад отправит. Он там по ходу решает вопросы..."