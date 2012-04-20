Холостяк Френсис выгнал еще двух девушек

Френсис приехал в Украину с надеждой найти свою вторую половинку. Среди 25 украинских красавиц он выбрал тех, кто близок ему по духу, и тех, кто с первого знакомства смог заинтересовать его.

На этой неделе главный холостяк страны Френсис Мэтью с девушками отправились в Лапландию. Среди сияющего льда участницы провели теплые романтические свидания с Френсисом, а также познакомились с Санта-Клаусом и рассказали ему о своих мечтах.

Как и в предыдущих выпусках, холостяк должен был сделать выбор – из оставшихся претенденток выбрать ту, которая уйдет из проекта навсегда. Френсис решил, что сегодня шоу должны покинуть двое: журналистка по образованию и помощник депутата, 24-летняя Дарья Хавроненко из Киева, и врач из Одессы – 29-летняя Марина Серженюк.