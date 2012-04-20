Алену Водонаеву поймали за превышение скорости

Телеведущая не раз хвасталась в своем блоге, что она очень любит погонять на своей машине по ночной Москве. Об ограничениях скорости Алена в такие моменты думает меньше всего и готова в несколько раз превышать допустимые лимиты.

Еще в прошлом году она рассказывала о своих ночных приключениях в восторженных тонах: "Сегодня в полночь, уложила своих мужчин спать, а сама 200 по Москве. Так захотелось ночи, скорости, одиночества и дождя в лобовое..."

Судя по всему, за прошедшие несколько месяцев Алена так и не научилась соблюдать правила дорожной безопасности, согласно которым с такой скоростью нельзя передвигаться даже по автостраде. Правда, ей не всегда удается выйти сухой из воды. Так, вчера ночью лихачку остановил-таки полицейский, правда, почему-то никаких санкций применять не стал. "Вчера ночью решила попробовать спорт режим на Инфинити, - написала Алена в блоге. - Она за 5 секунд 200 разогнала!А еще через 5 минут меня поймал полицейский.Отпустил".