У покойного Пороховщикова нашлись сын и молодая любовница

Личная жизнь скончавшегося в ночь на 15 апреля актера Александра Пороховщикова еще неоднократно будет становиться поводом для всевозможных слухов и сплетен. Спустя несколько дней после его похорон, в СМИ появилась информация о том, что Александр Шалвович изменял жене с женщиной, от которой хотел ребенка, и скрывал внебрачного сына. 28-летняя девушка по имени Надежда сообщила корреспондентам, что дала Александру Шалвовичу слово молчать об их отношениях до тех пор, пока он не будет похоронен. На днях, в связи со смертью Пороховщикова, Надежда заговорила. По ее словам, народный артист РФ, с которым она познакомилась около пяти лет назад на съемках, мечтал о ребенке, но не от законной супруги Ирины, которая злоупотребляла алкоголем, а от кого-то помоложе и здоровее. Пороховщиков несколько раз обращался к Надежде с просьбой подарить ему малыша, но девушка отказывалась. Ее смущало плохое здоровье актера – ребенок мог родиться больным.

Впрочем, дети в жизни Александра Шалвовича все же были. Вернее один, сын. Он родился в результате любовной связи Пороховщикова с полячкой, но отца, по сути, не знал. По словам Надежды, артист очень стыдился того, что у него растет внебрачный сын и никому об этом не говорил - все думали, что актер просто жил с женщиной и ее ребенком. Однажды Пороховщиков поехал в Польшу, что бы увидеть мальчика, но, наблюдая за ним через забор детского сада, подойти так и не решился.