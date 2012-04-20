Джулия Робертс готова быть нянькой для детей Джоли и Питта

Голливудская актриса Джулия Робертс предложила свои услуги в качестве няни для многочисленных детей Анджелины Джоли и Брэда Питта. Такой необычный свадебный подарок готова преподнести актерам та самая "Красотка". Джулия Робертс и Брэд Питт – давние друзья. Оба играли в картинах "Мексиканец" и "Одиннадцать друзей Оушена", поэтому столь необычное предложение выглядит не наглостью, а милой шуткой со стороны артистки. Как выяснилось,

Джулия уже поздравила Анджелину и Брэда с помолвкой: Это так прекрасно, когда люди готовы прожить друг с другом всю жизнь!" Собственно, после этих слов Робертс и предложила свои услуги в качестве няни для шестерых детей будущих супругов. К слову, у "Красотки" есть опыт общения с детьми, ведь актриса воспитывает близнецов сына Финнеаса и дочку Хэйзел, которые увидели свет в 2004 году. А в 2007-м Джулия родила еще одного сына Генри. "Думаю, я могла бы предложить Анджелине и Брэду побыть няней для их детей, если им захочется побыть наедине", – сообщила Джулия.