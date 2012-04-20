Мишель Пфайффер собирается вернуть свой костюм женщины-кошки

В 1992 году Мишель Пфайффер исполнила роль женщины-кошки в фильме "Бэтмен возвращается". Теперь звезда отчаянно жаждет заполучить назад свой костюм."Мне жаль, что я не оставила себе костюм сразу после съемок, - говорит актриса. - Но мне он так надоел тогда, что я была уверена, что больше никогда не захочу его видеть. Теперь мне бы хотелось, что бы он был у меня. В основном потому, что я могла бы выручить с его продаже на аукционе деньги на благотворительность".На протяжении 6 месяцев съемок Мишель Пфайффер пришлось сменить 60 костюмов стоимостью по 1000 долларов каждый. Мишель скоро вернется на экраны в фильме Тима Бертона "Мрачные тени". А вот роль женщины-кошки в следующем фильме о Бэтмене досталась Энн Хэтэуэй.