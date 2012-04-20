Мадонна прокомментировала фото курящей дочери

Снимки малолетней дочери Мадонны, на которых она фривольно курит в центре города, наделали много шуму. Поп-королева решила прокомментировать ситуацию.

"Я не была очень счастлива, когда узнала. Но, если честно, не думаю, что я с детьми строга настолько, насколько должна быть. Я думаю, что мне нужно быть жестче. Я не одобряю курение сигарет. Это касается всех, особенно моей дочери. Сама не курю", – заявила Мадонна.

Когда же журналист напомнил певице ее клип Girl Gone Wild, где она курит, и предположил, что тем самым она подала дурной пример дочери, поп-королева возразила: "Это просто аксессуар. Разница есть. И Лурдес поймали с той сигаретой еще до того, как я сняла это видео!"