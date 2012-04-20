Валерий Меладзе воюет со СМИ

Известный российский музыкант и продюсер Валерий Меладзе не смог защитить свою честь и достоинство в суде. Меладзе требовал взыскать в его пользу 5 000 000 рублей с российских СМИ и опровергнуть сведения, распространенные под анонсом "Эксклюзивный репортаж.Секс-скандал в семье Меладзе, Валерий поссорился с супругой и любовницей из-за новой подружки" и заголовками "Альбина Джанабаева устроила Валерию Меладзе сцену ревности" и "Притяженья больше нет".

Это не первая попытка музыканта защитить свою честь. В марте этого года суд частично удовлетворил требования Меладзе, изложенные в четырех исках на общую сумму 18 000 000 рублей, и постановил выплатить певцу компенсацию в общем размере свыше 400 000 рублей. Как и в этот раз, причиной обращений к закону стали различные публикации об отношениях музыканта с солисткой ансамбля "ВИА Гра" Альбиной Джанабаевой.