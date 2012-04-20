Дочь Бейонсе с пеленок привыкает к роскоши

Певица после появления на свет дочери Блу Айви почти не расстается со своим драгоценным ребенком, и заметно, что рядом со звездной мамой девочка с пеленок привыкает к роскоши.

На днях папарацци запечатлели Бейонсе в яркой желтой блузке от Версаче и с массивной черной сумкой на плече. При ближайшем рассмотрении это оказалась "сумка для мама" от Роберто Кавалли, которая продается по цене почти в 600 долларов. Сама Блу Айви тем временем сидела в фирменном "рюкзачке" BabyBjorn

Странно, что на этот раз девочка была босая, ведь Бейонсе уже купила дочери целый набор обуви для самых маленьких. Так, однажды Блу Айви запечатлели в симпатичных туфельках от Marc Jacobs ценой в 66 долларов.