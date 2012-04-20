На съемки клипа MMDANCE и DJ SMASH вызывали «скорую» и пожарных

«Я рад, что наш тандем с MMDANCE оказался таким продуктивным. «Суббота» классная песня, чтобы отрываться на дискотеках и в барах с друзьями в субботу, да и вообще каждый день! Нам удалось сделать качественный трек и снять на него прикольное видео! Я уверен в успехе «Субботы» и в том, что у нее есть все шансы стать лучшим танцевальным хитом весны-лета 2012», - поделился с российскими музыкальными каналами DJ SMASH на съемках клипа.

Богдан MMDANCE: «DJ Smash - автор всем известных мега хитов «Волна» и «Moscow never sleeps». Его треки создают настроение и всегда наполнены драйвом и позитивом! Это абсолютно сходится с нашими взглядами на музыку, поэтому совместная работа единомышленников MMDANCE и DJ Smash «Суббота» получилась просто бомбовая! Впрочем, вы сами скоро все услышите и увидите!»

В начале апреля огромная территория московского автомобильного завода АЗЛК стала съемочной площадкой, на которой расположились артисты, массовка и спец.техника. Павел Худяков использовал последнюю возможность запечатлеть полузаброшенные цеха и интерьеры знаменитого завода «Москвич» с 82-летней историей - в скором времени на территории АЗЛК будут запрещены любые съемки. «Мы сняли отличное и очень яркое видео. Я получил реальное удовольствие, работая с группой MMDACNE. Уверен, что наш клип «Суббота» заведет каждого!» - прокомментировал совместную работу после окончания съемок, режиссер видео Павел Худяков.