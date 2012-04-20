Певица Ники Минаж слышит голоса!

В минувшие выходные певица Ники Минаж шокировала 11 миллионов подписчиков, удалив свой Twitter.

"Голос в моей голове сказал мне удалить свой блог и я последовала его совету, – призналась Ники. – У меня было 11 миллионов подписчиков, и я надеюсь, они дождутся меня". В Зарубежной прессе сразу заговорили о том, что "голос в голове" может говорить о целом ряде медицинских проблем.

Насчет возможности своего возвращения в социальную сеть Минаж сказала так: "Еще не знаю. Я подумаю об этом. Скучаю по своим друзьям. Надеюсь, они останутся со мной".