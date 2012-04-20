Юлия Высоцкая рассказала о секретах своей фигуры

38-летняя Юлия Высоцкая успешная как актриса, телеведущая, автор кулинарных книг, любящая мать и супруга, а также как женщина, достигшая гармонии во внешности.

Любимица публики не боится съесть кусочек тортика: — Я не верю в калории, потому что занимаюсь спортом (утро Юлия начинает со стакана воды с лимоном, пробежки или пилатеса. — Прим. ред.). Если я поправляюсь, то просто перестаю есть хлеб и сладкое.

К пластической хирургии Высоцкая пока "никак не относится", но и не зарекается на будущее:— Когда мы говорим "пластическая хирургия", нам представляются этакие золотые рыбки с надувшимися губами и женщины, которые из-за большого количества ботокса выглядят на одно лицо. Что уж говорить, сейчас и мужчины подсели на ботокс. Мне кажется, что все же существуют методы, после которых незаметно, что вы что-то сделали с лицом. Вот это высший пилотаж! Если мне когда-нибудь понадобится обратиться к пластическому хирургу, я сделаю это так, чтобы друзья мне потом не говорили: "Юля, как хорошо ты выглядишь!". Не дай Бог.

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